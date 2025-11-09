 Сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага | 1news.az | Новости
Общество

Сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага

First News Media00:00 - Сегодня
Сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага

9 ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Государственный флаг — олицетворение единства и патриотизма, героизма и самоотверженности, чести и достоинства нашего народа.

И вот уже 5 лет как радость по случаю этого важного праздника усиливает осознание того, что сегодня наш трехцветный флаг развевается над всеми освобожденными землями нашей страны – над Шушой и Ханкенди, Ходжалы и Физули, Агдамом, Джебраилом, Зангиланом… - над всем Карабахом и Восточным Зангезуром.

Величественный и неописуемо красивый – флаг Азербайджана олицетворяет достижение нашим народом вековой мечты о свободе и независимости. Три цвета на флаге - голубой, красный и зеленый символизируют основы нашей национальной идеологии: тюркское происхождение, стремление к современности и развитию демократии, принадлежность к исламской цивилизации.

Государственный флаг Азербайджана - символ суверенитета нашего государства впервые был принят 9 ноября 1918 года на заседании правительства и поднят над зданием Совета Министров Азербайджанской Демократической Республики. 7 декабря 1918 года новый государственный флаг был поднят над зданием Азербайджанского парламента.

17 ноября 2009 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение, в соответствии с которым, 9 ноября ежегодно отмечается в нашей стране как День государственного флага.

С Днем государственного флага, Азербайджан!

