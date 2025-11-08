Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о военном параде в Баку
Министерство национальной обороны Турции поделилось в соцсети Х публикацией о военном параде, проведенном в Баку по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.
Как передает 1news.az, в публикации отмечено:
"Отвага, победа и верность!
Братство Турции, Азербайджана и Пакистана! Наши герои... сегодня, в День Победы Азербайджана, стали единым сердцем и единым кулаком.
Турция приветствует своих братьев в Азербайджане и Пакистане!".
Cesaret, zafer ve vefa!
Kısaca;
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan kardeşliği! 🇹🇷🇦🇿🇵🇰
Her biri birer Ay Yıldız olan kahramanlarımız, bugün Azerbaycan Zafer Günü’nde bir araya gelerek tek yürek, tek yumruk oldu.
Azerbaycan’daki ve Pakistan’daki kardeşlerimize Türkiye’den… pic.twitter.com/rhCjHIxrZK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2025