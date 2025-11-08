В США могут переоборудовать склады в центры содержания мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приобрести крупные склады и использовать их для содержания нелегальных мигрантов перед депортацией.
Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Министерстве внутренней безопасности.
По их сведениям, речь идет о складах, спроектированных для компаний вроде онлайн-ретейлера Amazon. Площадь таких помещений в среднем в два раза больше нынешних центров для содержания мигрантов, это позволит американским властям задерживать и содержать под стражей значительно больше нелегалов. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) интересуется складами на юге страны вблизи аэропортов, откуда чаще всего высылают мигрантов.
Источник: ТАСС