Светлана Дворецкая об уникальности новой постановки Лепажа

В рамках Бакинского Международного Фестиваля Искусств (BIAF-2025) в Азербайджанском Государственном Академическом музыкальном театре была продемонстрирована постановка «Гамлет. Принц Датский» прославленного режиссера Робера Лепажа.

Перед показом сопродюсер данного проекта Светлана Дворецкая пообщалась с журналистами.

Как сообщает корреспондент 1news.az, Дворецкая указала, что представленный на фестивале «Гамлет» - это новейшее творение Робера Лепажа. Она выделила исключительность новой постановки:

«Лепаж осуществил несколько интерпретаций «Гамлета» за свою жизнь: это и сценические варианты, и одна киноверсия. Но Лепаж никогда прежде не создавал танцевальный замысел. И это его свежее произведение. То, что вы увидите сегодня на подмостках, - это весьма неординарный тип представления: драматико-танцевальный спектакль. В подобном направлении работает крайне мало деятелей искусства», - сообщила С. Дворецкая, пояснив, что выбор Гамлета обусловлен тем, что этот персонаж всегда сильно привлекал внимание режиссера.

Сопродюсер выразила огромное удовольствие от своего участия в фестивале, несмотря на отсутствие самого Лепажа.

«Очень жаль, что господин Лепаж не смог прибыть в этот раз, но он обязательно посетит нас в следующем году. Однако он был рад, что мы прибыли и составляем часть этого события. Здесь выступают превосходные театры - это все наши коллеги, с которыми мы работаем сообща. У вас великолепный, живописный город, изумительные люди! Я убеждена, что другие коллективы тоже изъявят желание сюда приехать. И надеюсь, что мы также будем участниками данного процесса многие годы!» - добавила Светлана Дворецкая.