Токаев совершит государственный визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит 11-12 ноября с государственным визитом Россию.

В ходе визита состоятся переговоры Токаева с российским коллегой Владимиром Путиным, с которым будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В рамках визита планируется также подписание ряда двусторонних документов.