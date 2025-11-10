Беременная женщина скончалась в роддоме Имишлинского района

В Имишлинской районной центральной больнице в понедельник вечером зафиксирован трагический случай, скончалась женщина, 1983 года рождения, находившаяся на 39–40 неделе беременности.

По информации медучреждения, пациентка была госпитализирована около 16:30 в отделение скорой помощи. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она была направлена в отделение гинекологии и родовспоможения для участия в родовом процессе.

Однако до начала родов у женщины внезапно повысилось артериальное давление. Несмотря на проведение всех необходимых инструментально-диагностических процедур и усилия врачей, около 17:40 был зафиксирован факт биологической смерти пациентки и плода.

Тело погибшей передано в Имишлинское районное отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия. Отмечается, что в течение беременности женщина наблюдалась у врача на 18-й, 22-й и 35-й неделях, и никаких патологий выявлено не было.

По данным Миль-Муганского бюро APA, жительница села Джафарли, Гатамова Мирвари Абульфат гызы, 1983 года рождения (в некоторых источниках указан возраст 42 года), скончалась непосредственно на родильном столе.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова