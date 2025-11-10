Индия смотрит на «Север-Юг», Азербайджан укрепляет позиции в его центре

Когда речь заходит о масштабных транспортно-логистических проектах, способных изменить карту международной торговли и укрепить региональную интеграцию, наряду с маршрутом «Восток-Запад» не меньшего внимания заслуживает международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» - тот стратегический маршрут, который открывает для Азербайджана дополнительные возможности усилить свои позиции как одного из ключевых звеньев Евразийской транспортной системы.

Активно участвуя в развитии обоих направлений, Азербайджан демонстрирует системный и продуманный подход к вопросам логистики, выстраивая многоуровневую транспортную архитектуру, способную объединить регионы от Балтики до Индийского океана.

Тема международного транспортного коридора Север-Юг стала центральной на прошедшей в октябре Баку встрече вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег. Переговоры подтвердили общую заинтересованность сторон в ускорении реализации проекта. Обсуждались инфраструктурные вопросы, вопросы транзита и повышения эффективности перевозок. Было отмечено, что объем перевозок по коридору Север-Юг за девять месяцев текущего года вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из этого прироста 10,4% пришлись на автомобильные перевозки, а 2% - на железнодорожные.

За прошедший период стороны подписали ряд ключевых документов, направленных на развитие маршрута.

Среди них - соглашение между правительствами Ирана и России о строительстве железной дороги Решт-Астара на иранской территории, а также соглашение между правительствами Азербайджана и России о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок по данному коридору. Все это придает проекту практическую динамику и формирует правовую основу для долгосрочного партнерства.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» рассматривается как один из важнейших элементов региональной логистики, соединяющий Россию и страны Каспийского бассейна с Ираном и далее - с государствами Южной и Юго-Восточной Азии, а также Персидского залива. Согласно данным азербайджанской стороны, протяженность железнодорожного участка, проходящего по территории Азербайджана, составляет около 511 километров. Время доставки грузов по маршруту Север-Юг занимает в среднем 20-25 дней, тогда как по традиционному морскому пути через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное и Балтийское моря этот срок достигает 45-60 дней. Таким образом, Азербайджан, обладающий сухопутными границами с Россией и Ираном, объективно выступает как одно из стратегических звеньев этого коридора.

С экономической точки зрения потенциал проекта весьма значителен. По оценкам аналитиков, ежегодные доходы Азербайджана от транзита по МТК «Север-Юг» могут достигать $250-300 млн, включая поступления от грузопотоков, идущих из Индии и Юго-Восточной Азии через Иран и далее в направлении России и Европы.

Заявленная проектная мощность коридора оценивается примерно в 15 млн тонн грузов в год, и эти параметры зафиксированы в дорожной карте стран-участниц. В перспективе к 2030 году прогнозируется рост объема перевозок до 30 млн тонн, а в долгосрочной перспективе - до 60-100 млн тонн.

Важно подчеркнуть, что развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» не воспринимается Азербайджаном как альтернатива или конкуренция маршруту «Восток-Запад». Напротив, речь идет о дополнении и расширении транспортного потениала страны. Коридор «Восток-Запад» уже доказал свою эффективность, а формирование маршрута «Север-Юг» лишь усиливает взаимосвязанность транспортной системы. Согласно официальной статистике, за январь-июнь 2025 года через транспортные коридоры Азербайджана было перевезено: железнодорожным транспортом - 7 120,1 тыс. тонн, морским - 3 752,2 тыс. тонн, автомобильным - 5 307,7 тыс. тонн. Из них по маршруту «Восток-Запад» - 8 300,8 тыс. тонн. Эти данные подтверждают, что международный транспортный коридор «Север-Юг» уже функционирует и постепенно набирает обороты, укрепляя роль Азербайджана в евразийской транспортной системе.

Тем не менее остаются задачи, требующие последовательной и согласованной работы. Несмотря на достигнутый прогресс, общий объем перевозок еще не вышел на проектные показатели, и достижение уровня в 15 млн тонн возможно лишь при условии модернизации инфраструктуры, устранения «узких мест» и синхронизации действий всех участников. Российский вице-премьер Алексей Оверчук справедливо отметил, что одной из приоритетных задач остается создание единой, удобной и технологичной среды для перевозчиков, экспортеров и импортеров, включая обновление дорожных и железнодорожных пунктов пропуска, развитие мультимодальных терминалов и цифровизацию транзитных процедур.

Определенные дискуссии вызывает участие в проекте внешних игроков. В частности, интерес к коридору проявляет Индия, видя в нем возможность расширить свои экспортные маршруты в направлении Европы.

Однако Азербайджан, будучи ключевым участником проекта, не может игнорировать очевидные факты. В Баку прекрасно помнят враждебную политику Индии в отношении Азербайджана, ее активное вооружение Армении, а также откровенно исламофобскую линию правительства Нарендры Моди. Все это не осталось без внимания.

У Азербайджана есть все возможности для того, чтобы пересмотреть степень вовлеченности Индии в данный проект. Враждебная линия этой страны фактически привела к тому, что Индия сама изолировала себя от каспийского пространства и региональных процессов на Южном Кавказе. И если Индия рассчитывала использовать международный транспортный коридор «Север-Юг» в качестве инструмента собственного влияния, то нынешняя ситуация свидетельствует об обратном - именно Азербайджан способен определять параметры участия тех или иных стран в реализации этой инициативы. И он рассматривает этот вопрос с учетом всей совокупности политических и исторических факторов, включая вооружение Армении и отдельные аспекты внешней политики Индии. Такая позиция отражает не политическую настороженность, а прагматичный подход, заключающийся в том, что участие в проекте должно основываться на взаимном доверии и уважении национальных интересов.

На этом фоне формат трехстороннего взаимодействия Азербайджан-Турция-Пакистан выглядит более устойчивым и согласованным. В нем Азербайджан видит реальные возможности для расширения сотрудничества, укрепления инфраструктуры и синхронизации действий в транспортной сфере.

В то время как Пакистан активно развивает отношения и с другими странами региона, Индия пока остается в стороне от ключевых процессов. Это не исключает ее участия в будущем, однако Азербайджан исходит из приоритета тех партнеров, с которыми накоплен позитивный опыт взаимодействия и совпадение стратегических целей.

Таким образом, международный транспортный коридор «Север-Юг» для Азербайджана - это не просто логистический маршрут, а стратегический проект, обеспечивающий стране новую степень экономической и политической самостоятельности. Рост объемов перевозок, заключение соглашений с Россией и Ираном, модернизация инфраструктуры и постепенное выстраивание транзитной экосистемы демонстрируют последовательность действий и долгосрочный характер планов. В целом, параллельное развитие направлений «Восток-Запад» и «Север-Юг» укрепляет позицию Азербайджана как надежного транспортного узла Евразии, способного предложить устойчивые, диверсифицированные и взаимовыгодные маршруты. Сегодня транспортные коридоры становятся важнейшими элементами национальной стратегии, и Азербайджан делает все, чтобы именно этот элемент уверенно работал на его интересы.

Али Мамедов