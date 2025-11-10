 Индия смотрит на «Север-Юг», Азербайджан укрепляет позиции в его центре | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Индия смотрит на «Север-Юг», Азербайджан укрепляет позиции в его центре

First News Media13:50 - Сегодня
Индия смотрит на «Север-Юг», Азербайджан укрепляет позиции в его центре

Когда речь заходит о масштабных транспортно-логистических проектах, способных изменить карту международной торговли и укрепить региональную интеграцию, наряду с маршрутом «Восток-Запад» не меньшего внимания заслуживает международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» - тот стратегический маршрут, который открывает для Азербайджана дополнительные возможности усилить свои позиции как одного из ключевых звеньев Евразийской транспортной системы.

Активно участвуя в развитии обоих направлений, Азербайджан демонстрирует системный и продуманный подход к вопросам логистики, выстраивая многоуровневую транспортную архитектуру, способную объединить регионы от Балтики до Индийского океана.

Тема международного транспортного коридора Север-Юг стала центральной на прошедшей в октябре Баку встрече вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег. Переговоры подтвердили общую заинтересованность сторон в ускорении реализации проекта. Обсуждались инфраструктурные вопросы, вопросы транзита и повышения эффективности перевозок. Было отмечено, что объем перевозок по коридору Север-Юг за девять месяцев текущего года вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из этого прироста 10,4% пришлись на автомобильные перевозки, а 2% - на железнодорожные.

За прошедший период стороны подписали ряд ключевых документов, направленных на развитие маршрута.

Среди них - соглашение между правительствами Ирана и России о строительстве железной дороги Решт-Астара на иранской территории, а также соглашение между правительствами Азербайджана и России о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок по данному коридору. Все это придает проекту практическую динамику и формирует правовую основу для долгосрочного партнерства.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» рассматривается как один из важнейших элементов региональной логистики, соединяющий Россию и страны Каспийского бассейна с Ираном и далее - с государствами Южной и Юго-Восточной Азии, а также Персидского залива. Согласно данным азербайджанской стороны, протяженность железнодорожного участка, проходящего по территории Азербайджана, составляет около 511 километров. Время доставки грузов по маршруту Север-Юг занимает в среднем 20-25 дней, тогда как по традиционному морскому пути через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное и Балтийское моря этот срок достигает 45-60 дней. Таким образом, Азербайджан, обладающий сухопутными границами с Россией и Ираном, объективно выступает как одно из стратегических звеньев этого коридора.

С экономической точки зрения потенциал проекта весьма значителен. По оценкам аналитиков, ежегодные доходы Азербайджана от транзита по МТК «Север-Юг» могут достигать $250-300 млн, включая поступления от грузопотоков, идущих из Индии и Юго-Восточной Азии через Иран и далее в направлении России и Европы.

Заявленная проектная мощность коридора оценивается примерно в 15 млн тонн грузов в год, и эти параметры зафиксированы в дорожной карте стран-участниц. В перспективе к 2030 году прогнозируется рост объема перевозок до 30 млн тонн, а в долгосрочной перспективе - до 60-100 млн тонн.

Важно подчеркнуть, что развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» не воспринимается Азербайджаном как альтернатива или конкуренция маршруту «Восток-Запад». Напротив, речь идет о дополнении и расширении транспортного потениала страны. Коридор «Восток-Запад» уже доказал свою эффективность, а формирование маршрута «Север-Юг» лишь усиливает взаимосвязанность транспортной системы. Согласно официальной статистике, за январь-июнь 2025 года через транспортные коридоры Азербайджана было перевезено: железнодорожным транспортом - 7 120,1 тыс. тонн, морским - 3 752,2 тыс. тонн, автомобильным - 5 307,7 тыс. тонн. Из них по маршруту «Восток-Запад» - 8 300,8 тыс. тонн. Эти данные подтверждают, что международный транспортный коридор «Север-Юг» уже функционирует и постепенно набирает обороты, укрепляя роль Азербайджана в евразийской транспортной системе.

Тем не менее остаются задачи, требующие последовательной и согласованной работы. Несмотря на достигнутый прогресс, общий объем перевозок еще не вышел на проектные показатели, и достижение уровня в 15 млн тонн возможно лишь при условии модернизации инфраструктуры, устранения «узких мест» и синхронизации действий всех участников. Российский вице-премьер Алексей Оверчук справедливо отметил, что одной из приоритетных задач остается создание единой, удобной и технологичной среды для перевозчиков, экспортеров и импортеров, включая обновление дорожных и железнодорожных пунктов пропуска, развитие мультимодальных терминалов и цифровизацию транзитных процедур.

Определенные дискуссии вызывает участие в проекте внешних игроков. В частности, интерес к коридору проявляет Индия, видя в нем возможность расширить свои экспортные маршруты в направлении Европы.

Однако Азербайджан, будучи ключевым участником проекта, не может игнорировать очевидные факты. В Баку прекрасно помнят враждебную политику Индии в отношении Азербайджана, ее активное вооружение Армении, а также откровенно исламофобскую линию правительства Нарендры Моди. Все это не осталось без внимания.

У Азербайджана есть все возможности для того, чтобы пересмотреть степень вовлеченности Индии в данный проект. Враждебная линия этой страны фактически привела к тому, что Индия сама изолировала себя от каспийского пространства и региональных процессов на Южном Кавказе. И если Индия рассчитывала использовать международный транспортный коридор «Север-Юг» в качестве инструмента собственного влияния, то нынешняя ситуация свидетельствует об обратном - именно Азербайджан способен определять параметры участия тех или иных стран в реализации этой инициативы. И он рассматривает этот вопрос с учетом всей совокупности политических и исторических факторов, включая вооружение Армении и отдельные аспекты внешней политики Индии. Такая позиция отражает не политическую настороженность, а прагматичный подход, заключающийся в том, что участие в проекте должно основываться на взаимном доверии и уважении национальных интересов.

На этом фоне формат трехстороннего взаимодействия Азербайджан-Турция-Пакистан выглядит более устойчивым и согласованным. В нем Азербайджан видит реальные возможности для расширения сотрудничества, укрепления инфраструктуры и синхронизации действий в транспортной сфере.

В то время как Пакистан активно развивает отношения и с другими странами региона, Индия пока остается в стороне от ключевых процессов. Это не исключает ее участия в будущем, однако Азербайджан исходит из приоритета тех партнеров, с которыми накоплен позитивный опыт взаимодействия и совпадение стратегических целей.

Таким образом, международный транспортный коридор «Север-Юг» для Азербайджана - это не просто логистический маршрут, а стратегический проект, обеспечивающий стране новую степень экономической и политической самостоятельности. Рост объемов перевозок, заключение соглашений с Россией и Ираном, модернизация инфраструктуры и постепенное выстраивание транзитной экосистемы демонстрируют последовательность действий и долгосрочный характер планов. В целом, параллельное развитие направлений «Восток-Запад» и «Север-Юг» укрепляет позицию Азербайджана как надежного транспортного узла Евразии, способного предложить устойчивые, диверсифицированные и взаимовыгодные маршруты. Сегодня транспортные коридоры становятся важнейшими элементами национальной стратегии, и Азербайджан делает все, чтобы именно этот элемент уверенно работал на его интересы.

Али Мамедов

Поделиться:
514

Актуально

Точка зрения

Индия смотрит на «Север-Юг», Азербайджан укрепляет позиции в его центре

Политика

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти Ататюрка - ФОТО

Общество

Из Сумгайыта в Баку начнёт курсировать новый автобусный маршрут

Политика

Азербайджан избран членом комитета ЮНЕСКО

Точка зрения

Индия смотрит на «Север-Юг», Азербайджан укрепляет позиции в его центре

Символ силы и права. Азербайджан празднует День Победы

Пять лет свободы. Сегодня - День города Шуша

«Маршрут Трампа» меняет логику региона: почему Грузия не теряет, а приобретает

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Индия смотрит на «Север-Юг», Азербайджан укрепляет позиции в его центре

«Пятая колонна» без хозяина: Крах управляемой оппозиции

Фикрет Садыхов: Армения задышит благодаря возможностям, которые предоставляет ей Азербайджан

Азербайджан и арабские монархии Персидского залива: курс на укрепление стратегического сотрудничества

Последние новости

Япония планирует увеличить стоимость виз для зарубежных путешественников

Сегодня, 17:00

Николя Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

В Баку в честь Дня государственного флага состоялся велопробег - ФОТО

Сегодня, 16:45

В Азербайджане пройдет масштабная акция по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 16:37

Пашинян собрал командный состав вооруженных сил

Сегодня, 16:25

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 16:00

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти Ататюрка - ФОТО

Сегодня, 15:50

В Губе автомобиль из свадебного кортежа врезался в дерево - ФОТО

Сегодня, 15:35

Женская сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала бронзовую медаль на Исламиаде - ФОТО

Сегодня, 15:25

В горной местности Гядабейского района произошел пожар - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:22

«Скучаю всей душой». Лионель Месси посетил обновлённый стадион «Барселоны» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Из Сумгайыта в Баку начнёт курсировать новый автобусный маршрут

Сегодня, 15:00

Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО - ФОТО

Сегодня, 14:50

Бакинский зоопарк обменялся животными с Новосибирском - ВИДЕО

Сегодня, 14:27

Роберт Де Ниро посетит Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN Sports - ВИДЕО

Сегодня, 14:08

Индия смотрит на «Север-Юг», Азербайджан укрепляет позиции в его центре

Сегодня, 13:50

Токаев совершит государственный визит в Россию

Сегодня, 13:35

Мошенничество на 37 тысяч манатов: Полиция задержала подозреваемого

Сегодня, 13:25

В Москве пенсионерка в метро столкнула 13-летнюю девочку на рельсы - ВИДЕО

Сегодня, 13:20
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мыСегодня, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52