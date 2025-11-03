 В Италии раскрыли банду, которая пять лет воровала одежду со склада Versacе | 1news.az | Новости
В мире

First News Media20:00 - Сегодня
Полиция Италии разоблачила преступную группу, которая на протяжении пяти лет похищала фирменную одежду со склада бренда Versace.

Об этом 3 ноября сообщила газета La Stampa.

Группировка из восьми человек действовала с 2021 по 2025 год. Среди них — трое сотрудников логистической компании, обслуживавшей склад в Новаре. Они имели доступ к зоне погрузки и выносили вещи под видом легальных отправок.

Расследование началось случайно, после того как сотрудница Versace обнаружила на платформе Vinted фирменную толстовку, ранее пропавшую со склада. Одежда продавалась с оригинальными бирками, но по цене почти вдвое ниже магазинной.

По данным следствия, глава банды зарабатывал около €27 тыс. в год, вёл роскошный образ жизни и публиковал фото в куртке Versace за €8 тыс. В гараже его бабушки полиция обнаружила десятки украденных вещей, часы Rolex и конверты с наличными.

Участникам предъявлены обвинения в организованной краже и отмывании денег. Главарь группы приговорён к лишению свободы.

