Из Сумгайыта в Баку начнёт курсировать новый автобусный маршрут

С учётом большого пассажиропотока из Сумгайыта в столицу, а также с целью обеспечить гражданам быстрый и комфортный проезд в направлении станции метро «20 Января», Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организован новый регулярный автобусный маршрут №500.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AYNA.

Новый маршрут начнёт работу с 12 ноября. Автобусы будут отправляться от улицы Зульфугара Гаджиева в городе Сумгайыт (парк Гейдара Алиева), следовать по улице Наримана Нариманова, проспекту Мира и через посёлок Джейранбатан. Конечной остановкой определена улица С.Д.Пишевари в Баку.

На маршруте пассажиров будут обслуживать 20 экологически чистых автобусов большой вместимости, оснащённых технологией CNG (сжатый природный газ).

Автобусы по данному направлению будут курсировать с 05:45 до 23:00. Интервал движения автобусов маршрута №500 составит 7–8 минут.

Оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме, стоимость поездки установлена в размере 0,80 маната.