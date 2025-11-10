Озвучили самые востребованные вакансии в Азербайджане на 2025 год

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты населения опубликовала данные о наиболее востребованных профессиях в стране на 2025 год, основываясь на анализе вакансий, размещённых работодателями.

Согласно исследованию, наибольший спрос наблюдается в сферах оптовой и розничной торговли, финансов и страхования, обрабатывающей промышленности, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в строительстве. Основную часть вакансий предлагают банки (8,2%), строительно-монтажные компании (6,9%), отели (4,9%) и образовательные учреждения (4,7%).

Среди должностей, наиболее востребованных работодателями, лидируют консультанты-продавцы (8%), бухгалтеры (6,6%) и специалисты по закупкам и снабжению (3,2%). В числе независимых профессий, на которые высокий спрос сохраняется, – водители, повара и электрики.

Анализ предложений о работе также показал, что лишь в четверти вакансий (26,3%) указана заработная плата.

Средняя ставка по этим объявлениям составляет 965 манатов, медианная - 800 манатов, а наиболее часто встречающийся диапазон зарплат - 601–1000 манатов. При этом самые высокие доходы предлагают в сферах информационных технологий, инженерии, архитектуры, программирования и управления проектами.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова