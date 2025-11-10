Пашинян: Карабахский вопрос был поводком для того, чтобы привязать Армению к «ближайшему дереву»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что карабахский вопрос был всего лишь поводком в руках определенных сил для того, чтобы привязать Армению к «ближайшему дереву».

«Права народов, историческая справедливость и подобные термины были лишь дымовой завесой для достижения главной цели», - написал премьер в своих соцсетях.

Пашинян отметил, что все переговорные процессы и предложения сводились к укорочению поводка, добавив, что до конца года переговорные документы будут опубликованы, и это станет более заметно.

«Все предложения об «остановке войны» были об укорочении поводка (я неоднократно публично касался этой темы). Конечной целью этого процесса укорочения поводка было положить конец государственности Армении.

При таком сценарии карабахский конфликт должен был закончиться только и только потерей государственности Арменией», - подчеркнул он.

По словам премьера, экс-президенты страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян «предлагают вернуться к этому сценарию, который изначально был написан и реализован под лозунгом «Ленин, партия, Горбачёв» и, скорее всего, под эгидой КГБ».

«И поскольку их возможности заведомо нулевые, предпринимается попытка сформировать «когорту молодых ленинцев, партийцев, горбачёвцев» под эгидой старых чекистов. Ожидаемый результат: 0+0=0», - написал он.

При этом Пашинян добавил, что армяне из Карабаха должны обосноваться в Армении при поддержке правительства, отметив, что это масштабная, сложная и ресурсоёмкая программа, но власти продолжат её реализацию.

Источник: Новости-Армения