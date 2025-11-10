Погода на вторник: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 11 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +12…+15 °C, днём - +17…+20 °C. Атмосферное давление снизится с 765 до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85 %.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен кратковременный туман.

Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 °C, днём - +19…+24 °C; в горах ночью +2…+4 °C, днём - +10…+15 °C.