Общество

В Шекинском районе спасатели освободили водителя, зажатого в автомобиле после ДТП - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Индже Шекинского района, в результате которого гражданин оказался зажатым в автомобиле.

К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения Шекинского районного пожарного управления Государственной службы пожарной охраны МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения легкового автомобиля Mercedes E220 с автомобилем Chevrolet Cruze, в результате чего водитель «Mercedes» оказался зажатым в деформированном автомобиле.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из машины водителя, С.Абдулрагимова (2003 г.р.), получившего травмы различной степени тяжести, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

