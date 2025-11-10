Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО - ФОТО

В Колледже обороны НАТО (NDC) в Риме состоялась церемония выпуска 34-го курса регионального сотрудничества НАТО (NRCC-34).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"В ходе курса с участием слушателей из стран-союзников и партнёров проводились занятия, семинары и практические мероприятия по стратегическому мышлению, региональной безопасности, механизмам сотрудничества и полевым исследованиям.

Военнослужащий Азербайджанской Армии полковник-лейтенант Фарман Мамедов успешно окончил курс.

В заключение командованием военного учебного заведения были вручены дипломы выпускникам", - говорится в информации ведомства.