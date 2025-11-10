Бакинский зоопарк обменялся животными с Новосибирском - ВИДЕО

После более чем шестимесячной подготовки состоялся обмен животными между Новосибирским зоопарком имени Р.А.Шило и Бакинским зоопарком.

«В рамках сотрудничества мы отправили партнёрам речную выдру – самца, который родился и вырос в нашем зоопарке. Взамен получили пару гривистых баранов и каспийских султанок, которые уже осваиваются в новых вольерах», - отмечается в сообщении Новосибирского зоопарка, опубликованном на официальном Telegram-канале.

Отмечается, что транспортировка животных прошла с соблюдением всех необходимых норм и требований - животные были доставлены в зоопарки в рекордные сроки.