Япония планирует увеличить стоимость виз для зарубежных путешественников

Правительство Японии планирует повысить стоимость получения визы для иностранных туристов.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, это планируется сделать с начала 2026 финансового года (стартует 1 апреля - ред.), однако на данный момент не указывается, насколько будет повышена пошлина. Это - первое повышение визовых пошлин для иностранных туристов за всю современную историю Японии.

В настоящее время сбор за туристическую визу в Японию с правом одноразового въезда составляет 3 000 иен (19,5 доллара), за многоразовый въезд - 6 000 иен (39 долларов).

Средства, полученные от повышения стоимости визового сбора, планируется направить на восстановление изнашивающейся туристической инфраструктуры, а также ликвидацию последствий ущерба для окружающей среды - обе проблемы обострились в Японии с резким ростом числа иностранных туристов в последние годы.

В 2024 году Японию посетили более 36 млн иностранных туристов. При этом только за первые девять месяцев 2025-го число гостей из-за рубежа составило 31,5 млн человек.

Источник: ТАСС