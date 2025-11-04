Министр образования РА: Азербайджанский язык преподается в трех школах Армении

Азербайджанский язык преподается в трех школах Армении по программе правительства о поощрении распространения знания региональных языков.

Об этом сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

По ее словам, к этой программе подключены лишь около 30 школ. Больше других преподается персидский, так как в Армении есть соответствующие специалисты. Еще в трех школах преподается грузинский.

В целом же, по словам главы Минобрнауки, опросы показали, что порядка 400 школ Армении заявили о желании организовать преподавание какого-либо регионального языка. При этом большинство школ сделали выбор в пользу турецкого языка. Но министерство столкнулось с серьезной нехваткой кадров.

