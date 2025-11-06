В Азербайджане 15-летняя девочка родила от 31-летнего мужчины

В одном из сел Бейлаганского района 15-летняя девочка родила ребенка.

Как передает Oxu.Az, родители жительницы района Нахиды (2009 г.р.) развелись, когда ей было четыре года, и она воспитывалась под опекой отца.

В 2023 году Нахида познакомилась с жителем села Махиром Исмайыловым (1994 г.р., имя и фамилия условные). После некоторого периода общения Махир решил создать семью с Нахидой и с этой целью поговорил с ее отцом. Для 14-летней девочки была проведена церемония помолвки, а между семьями была достигнута договоренность о том, что брак будет заключен после достижения девушкой 18 лет.

Однако в 2024 году Нахида после ссоры с братом пришла к брату Махира. Она сообщила Махиру, что не хочет возвращаться домой и согласна на совместную жизнь. Махир согласился, и с того времени они начали жить в качестве супругов.

После рождения у пары дочери по имени Севги информация о случившемся поступила в полицию, и было возбуждено уголовное дело.

Решением Бейлаганского районного суда М.Исмайылов был приговорен к шести месяцам лишения свободы и арестован прямо в зале суда.