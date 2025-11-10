Турция чтит память Мустафы Кемаля Ататюрка

В Турции проходят мероприятия, приуроченные к 87-й годовщине со дня кончины основоположника и первого Президента Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Ежегодно 10 ноября, в 09.05 (точное время кончины Ататюрка во дворце «Долмабахче» в Стамбуле) по всей стране объявляется минута молчания.

Дальновидный государственный деятель и талантливый полководец еще при жизни пользовался непререкаемым авторитетом и уважением, как в Турции, так и за ее пределами.

Граждане Турции по всему миру чтят память лидера Национально-освободительного движения турецкого народа, стоявшего у истоков судьбоносных политических, социальных и культурных реформ.

Во многих городах республики будут возложены венки к памятникам Ататюрку.

В мавзолее основоположника Турецкой Республики «Аныткабыр» в Анкаре состоится официальная церемония с участием руководящих лиц страны.

Заветы Мустафы Кемаля Ататюрка были и остаются путеводителем для поколений турецких граждан.

