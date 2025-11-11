Иран отказался переносить столицу

Вопрос переноса столицы Ирана из Тегерана в другое место снят с повестки, для решения проблемы нехватки воды в городе разработан проект по перекачке воды из Персидского залива.

Как передает Tasnim, об этом сообщил представитель президента исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде.

«Вопрос переноса столицы снят с повестки дня, и окончательный план заключается в решении водных и экологических проблем столицы с помощью новых технологий и управления ресурсами в самом Тегеране», — сказал он.

Как отметил представитель иранского президента, отечественными специалистами разработан грандиозный проект по переброске воды из Персидского залива, который считается единственным надежным источником водоснабжения Тегерана.

По словам Абдолализаде, водный кризис угрожает не только Ирану, но и многим странам региона.

«Учитывая изменение климата и сокращение запасов пресной воды, развитие технологий опреснения и освоение соленой воды стало неизбежной необходимостью», — добавил он.