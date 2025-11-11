 Иран отказался переносить столицу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Иран отказался переносить столицу

First News Media20:00 - Сегодня
Иран отказался переносить столицу

Вопрос переноса столицы Ирана из Тегерана в другое место снят с повестки, для решения проблемы нехватки воды в городе разработан проект по перекачке воды из Персидского залива.

Как передает Tasnim, об этом сообщил представитель президента исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде.

«Вопрос переноса столицы снят с повестки дня, и окончательный план заключается в решении водных и экологических проблем столицы с помощью новых технологий и управления ресурсами в самом Тегеране», — сказал он.

Как отметил представитель иранского президента, отечественными специалистами разработан грандиозный проект по переброске воды из Персидского залива, который считается единственным надежным источником водоснабжения Тегерана.

По словам Абдолализаде, водный кризис угрожает не только Ирану, но и многим странам региона.

«Учитывая изменение климата и сокращение запасов пресной воды, развитие технологий опреснения и освоение соленой воды стало неизбежной необходимостью», — добавил он.

Поделиться:
212

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев позвонил президенту Турции

Политика

МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

В мире

На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета ВС Турции были 20 военнослужащих ...

Политика

Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

В мире

Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

Иран отказался переносить столицу

Администрация аэронавигации Грузии о потерпевшем крушение турецком самолете

На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета ВС Турции были 20 военнослужащих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Крушение грузового самолета в США: число жертв увеличилось до 12 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета ВС Турции были 20 военнослужащих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

ISNA: первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт Ирана

Зеленского с Трампом помирил Карл III

Последние новости

Роналду: чемпионат мира - 2026 станет для меня последним

Сегодня, 21:05

Сахиба Гафарова выразила соболезнования Турции

Сегодня, 20:40

Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

Сегодня, 20:20

Иран отказался переносить столицу

Сегодня, 20:00

Премьер-министр Азербайджана переговорил по телефону с вице-президентом Турции

Сегодня, 19:45

Девлет Бахчели: Происки недругов Азербайджана и Турции обречены на провал

Сегодня, 19:30

Глава МЧС Азербайджана выразил соболезнования министру внутренних дел Турции

Сегодня, 19:10

МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

Сегодня, 18:53

Азербайджанские бойцы муай-тай пробились в 1/4 финала VI Игр исламской солидарности

Сегодня, 18:48

Керим Велиев выразил соболезнования турецкой стороне

Сегодня, 18:45

Администрация аэронавигации Грузии о потерпевшем крушение турецком самолете

Сегодня, 18:38

На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета ВС Турции были 20 военнослужащих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

Главы МВД Турции и Грузии провели телефонный разговор в связи с крушением самолета

Сегодня, 18:11

Ильхам Алиев позвонил президенту Турции

Сегодня, 17:52

Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолета

Сегодня, 17:32

В Азербайджане предупреждают родителей об опасности обращения к народным целителям

Сегодня, 17:29

Азербайджан предложил помощь Грузии в связи с крушением самолета ВВС Турции

Сегодня, 17:28

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Сегодня, 17:20

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Сегодня, 17:17

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС Турции

Сегодня, 16:53
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52