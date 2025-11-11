Керим Велиев выразил соболезнования турецкой стороне

Первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев выразил соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, генералу армии Сельчуку Байрактароглу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален известием о крушении на грузино-азербайджанской границе военного-транспортного самолета C130, направлявшегося из Азербайджана в Турцию. Разделяю горе близких погибших военнослужащих, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Аллах рехмет елесин».