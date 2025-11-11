 Ильхам Алиев позвонил президенту Турции | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев позвонил президенту Турции

17:52 - Сегодня
11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства в связи с крушением на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции выразил глубокие соболезнования Президенту Турецкой Республики, семьям и близким погибших военнослужащих, братскому народу Турции.

Президент Турецкой Республики поблагодарил Президента Азербайджанской Республики за телефонный звонок и соболезнования.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что соответствующие государственные органы Азербайджана и Турции находятся в контакте в связи с крушением.

502

