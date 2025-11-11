 Девлет Бахчели: Происки недругов Азербайджана и Турции обречены на провал | 1news.az | Новости
Политика

Девлет Бахчели: Происки недругов Азербайджана и Турции обречены на провал

First News Media19:30 - Сегодня
Происки сил и государств, пытающихся ущемить суверенные права Азербайджана и Турции, угрожать нашим странам, либо создать преграды на пути исторических и политических достижений двух братских государств, обрачены на провал.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели, выступая на заседании парламентской фракции ПНД в Анкаре.

Он подчеркнул, что связи Анкары и Баку прочны и незыблемы, а сотрудничество является отражением изречения «Одна нация, два государства».

Д. Бахчели выразил уверенность в том, что «две яркие звезды тюркской эпохи» продолжат решительно противостоять вызовам современности.

«Национальное, историческое, культурное и стратегическое партнерство Турции и Азербайджана вызывают обеспокоенность определенных кругов. Мы это видим и осознаем, кто именно стоит за подобными инициативами», - заверил глава ПНД, подчеркнув, что попытки вбить клин в дружественные отношения Анкары и Баку, не принесут противникам двух стран желаемого результата.

Лидер одной из политических сил Турции выразил также уверенность в том, что «будущее за тюркским миром».

