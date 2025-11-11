В Азербайджане предупреждают родителей об опасности обращения к народным целителям

Несмотря на высокий уровень развития современной медицины и системы здравоохранения, некоторые родители по-прежнему предпочитают обращаться к народным целителям, известным как «чёпчю».

Подобные обращения особенно распространены, когда младенцы сталкиваются с отказом от еды, рвотой или потерей аппетита. Родители часто ошибочно связывают эти симптомы с застреванием в горле так называемого «чёпа» и, вместо консультации с врачом, направляются к народным целителям.

Медицинский эксперт Айдын Алиев, комментируя данную проблему Bizim.media, подчеркнул, что её корни лежат в устоявшихся традициях и мировоззрении людей:

«Безусловно, контроль за здоровьем человека должны осуществлять врачи — это прерогатива системы здравоохранения. Обращение к «чёпчю» с детьми является неверным подходом, поскольку такие методы лишены медицинского обоснования. Раньше, при слабом развитии медицины, люди обращались к народным средствам. Однако в современную эпоху это недопустимо. Подобные вмешательства способны нанести вред организму ребенка и спровоцировать серьезные осложнения. Мой совет родителям — доверять здоровье своих детей только врачам и избегать непрофессионалов».

Эксперт также отметил, что некоторые народные методы, включая процедуру «извлечения чёпа», могут давать лишь временный психологический эффект и не способны заменить полноценное медицинское лечение.