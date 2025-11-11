Сахиба Гафарова выразила соболезнования Турции

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила соболезнования спикеру Великого Национального Собрания Турции Нуману Куртулмушу в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета.

В письме с соболезнованиями Гафарова выразила глубокое потрясение в связи с гибелью военнослужащих на борту самолета ВВС Турции, вылетевшего из Гянджи и потерпевшего крушение на территории Грузии.

Спикер от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса передала глубокие соболезнования спикеру турецкого парламента, его коллегам, семьям и близким погибших, а также братскому народу Турции.