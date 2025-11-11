Администрация аэронавигации Грузии о потерпевшем крушение турецком самолете

Турецкий самолёт C-130 пропал с радаров через несколько минут после вхождения в воздушное пространство Грузии.

Об этом говорится в собщении Администрацию аэронавигации Грузии.

Сообщается, что самолёт не подавал сигнала тревоги.

«Через несколько минут после пересечения границы Грузии турецкий самолёт C-130 пропал с наших радаров, не подав сигнала тревоги. После инцидента были начаты поисково-спасательные работы, организованные Администрацией аэронавигации Грузии». - говорится в сообщении.

Следует отметить, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.