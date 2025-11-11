Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолета

Власти Турции находятся в тесной координации с властями Азербайджана и Грузии в вопросе поисково-спасательных работ на месте крушения самолета турецких ВВС.

Как передают турецкие СМИ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил саммите по урбанизации в Анкаре.

"С глубокой печалью воспринял известие о крушении военно-транспортного самолета ВВС Турции на границе Грузии и Азербайджана. Мы находимся в тесной координации с властями обеих стран в вопросе поисково-спасательных работ", - сказал он.