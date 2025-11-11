Азербайджан предложил помощь Грузии в связи с крушением самолета ВВС Турции

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов связался с премьер-министром Грузии в связи с крушением самолёта Военно-воздушных сил Турции.

Как сообщает АПА, Али Асадов выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией и заявил о готовности Азербайджана оказать всестороннюю помощь для ликвидации последствий катастрофы, проведения поисково-спасательных работ, а также направить в район происшествия специализированную команду Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и предпринять другие необходимые меры поддержки.

Грузинская сторона выразила благодарность за проявленную солидарность и отметила, что в настоящее время на месте происшествия работают соответствующие структуры страны.

В ходе беседы также подчеркнуто, что Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана находятся в постоянном контакте с грузинскими коллегами.

Стороны договорились поддерживать взаимодействие в связи с произошедшей трагедией.