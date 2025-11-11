МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами в стране

Азербайджан глубоко опечален известием о террористических актах, произошедших в пакистанских городах Исламабад и Ван, повлекших за собой многочисленные жертвы и пострадавших.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также братскому народу и правительству Пакистана. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – отмечается в заявлении.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что страна полностью солидарна с Пакистаном в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.