Азербайджанские бойцы муай-тай пробились в 1/4 финала VI Игр исламской солидарности

Двое азербайджанских муайтайцев вышли в четвертьфинал VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Report, представители национальной сборной завершили поединки 1/8 финала победами.

В весовой категории 60–65 кг Хаял Алиев победил египтянина Хусни Фахми Саеди нокаутом.

В весовой категории 65–70 кг Салахаддин Годжазаде одержал победу над Айхамом Ахмедом Абдо Алавади из Йемена техническим нокаутом в первом раунде и вышел в четвертьфинал.