Глава МЧС Азербайджана выразил соболезнования министру внутренних дел Турции

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, позвонил министру внутренних дел Турции Али Йерликая в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военного транспортного самолета C-130 Военно-воздушных сил Турции на территории Грузии.

Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Министр выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих, передал слова сочувствия их родным и пожелал терпения.

Кямаледдин Гейдаров отметил, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана находятся в полной готовности на азербайджано-грузинской границе. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром внутренних дел Грузии Гела Геладзе, который заявил, что в случае необходимости к поисково-спасательной операции будут незамедлительно привлечены подразделения МЧС Азербайджана.

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную поддержку.

Отмечается, что контакты между соответствующими структурами продолжаются.