 МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

First News Media18:53 - Сегодня
МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров провел телефонный разговор с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе по поводу крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, во время беседы стороны обсудили ситуацию на месте происшествия.

Кямаледдин Гейдаров сообщил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы МЧС приведены в готовность и готовы незамедлительно присоединиться к поисково-спасательным работам, оказав всю необходимую помощь.

Гела Геладзе выразил благодарность азербайджанскому министру и отметил, что грузинская сторона при необходимости обратится за поддержкой.

Отмечается, что соответствующие ведомства обеих стран продолжают поддерживать связь по данному вопросу.

Поделиться:
282

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев позвонил президенту Турции

Политика

МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

В мире

На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета ВС Турции были 20 военнослужащих ...

Политика

Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

Политика

МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

Керим Велиев выразил соболезнования турецкой стороне

Главы МВД Турции и Грузии провели телефонный разговор в связи с крушением самолета

Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолета

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Стало известно время Парада, посвященного 5-й годовщине Победы в Отечественной войне

В Баку завершился военный парад, посвященный Дню Победы – ФОТО- ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Эрдоган примет участие в праздновании Дня Победы в Баку

В военном параде в честь Дня Победы примут участие истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана

Последние новости

МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

Сегодня, 18:53

Азербайджанские бойцы муай-тай пробились в 1/4 финала VI Игр исламской солидарности

Сегодня, 18:48

Керим Велиев выразил соболезнования турецкой стороне

Сегодня, 18:45

Администрация аэронавигации Грузии о потерпевшем крушение турецком самолете

Сегодня, 18:38

На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета ВС Турции были 20 военнослужащих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

Главы МВД Турции и Грузии провели телефонный разговор в связи с крушением самолета

Сегодня, 18:11

Ильхам Алиев позвонил президенту Турции

Сегодня, 17:52

Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолета

Сегодня, 17:32

В Азербайджане предупреждают родителей об опасности обращения к народным целителям

Сегодня, 17:29

Азербайджан предложил помощь Грузии в связи с крушением самолета ВВС Турции

Сегодня, 17:28

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Сегодня, 17:20

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Сегодня, 17:17

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС Турции

Сегодня, 16:53

Новый посол Франции в Грузии оказался в центре скандала

Сегодня, 16:47

Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

Сегодня, 16:35

Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС

Сегодня, 16:25

Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

Сегодня, 16:13

В Министерстве культуры заявили о распространении фейковой информации о своей деятельности

Сегодня, 16:00

В Турции обрушился мост: есть погибшие

Сегодня, 15:50

При пожаре в бакинской многоэтажке погиб человек

Сегодня, 15:45
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52