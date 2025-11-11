МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров провел телефонный разговор с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе по поводу крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, во время беседы стороны обсудили ситуацию на месте происшествия.

Кямаледдин Гейдаров сообщил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы МЧС приведены в готовность и готовы незамедлительно присоединиться к поисково-спасательным работам, оказав всю необходимую помощь.

Гела Геладзе выразил благодарность азербайджанскому министру и отметил, что грузинская сторона при необходимости обратится за поддержкой.

Отмечается, что соответствующие ведомства обеих стран продолжают поддерживать связь по данному вопросу.