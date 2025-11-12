В Грузии нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших при крушении самолета

«На борту турецкого самолёта находились 20 человек. Из них обнаружены 18 погибших, продолжаются поиски двух человек», - сообщил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе, передают грузинские СМИ.

По словам Геладзе, он находится в постоянной координации с министром внутренних дел Турции.

«Прежде всего, хочу выразить соболезнования и поддержать семьи погибших, турецкий народ. Как известно, вчера примерно в 14:00 с территории Азербайджана вылетел турецкий военный самолёт, который пересёк границу Грузии и примерно в 5 км от неё потерпел катастрофу. На борту находились 20 человек, члены экипажа.

18 из них обнаружены и, к сожалению, погибли, продолжаются поиски двух человек.

Я нахожусь в постоянной связи и координации с министром внутренних дел Турции. Создан международный следственный штаб, в который включены турецкие коллеги, находившиеся на месте происшествия всю ночь и принимавшие участие в следственных действиях. Как известно, это военный самолёт, и вместе с турецкой стороной мы поэтапно будем предоставлять информацию о деталях произошедшего», — заявил Гека Геладзе.