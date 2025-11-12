Парламент Казахстана одобрил запрет пропаганды ЛГБТ

Нижняя палата парламента Казахстана - Мажилис - в среду, 12 ноября, одобрила во втором, последнем чтении поправки в законодательство, запрещающие пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии.

Законопроект, поддержанный депутатами, вводит административную ответственность за размещение и распространение противоправного контента с признаками пропаганды ЛГБТ в СМИ и соцсетях. В числе наказаний - штрафы и административный арест на срок до 10 суток.

Исполнительный секретарь правящей партии «Аманат» Елнур Бейсенбаев заявил, что поправки направлены на защиту детей и подростков от негативного контента и запрещают публично высказываться о нетрадиционной сексуальной ориентации. Несовершеннолетние «ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем», поэтому новая норма имеет целью защиту «безопасности и психического здоровья» детей и подростков, цитирует слова Бейсенбаева казахстанское издание «Власть».

Одновременно Елнур Бейсенбаев отметил, что речь идет не о «запретах или отмене» представителей ЛГБТ-сообщества, а лишь о рамках «публичного распространения такой информации». По его утверждению, нормы соответствуют общепринятой международной практике, а аналогичные законы действуют в ряде стран, таких как Венгрия, Болгария, Литва, Польша, Кыргызстан и Россия.

Теперь документ направлен на рассмотрение верхней палаты парламента - Сената. Казахстанские СМИ полагают, что сенаторы примут законопроект, а затем его подпишет президент Касым-Жомарт Токаев, выражающий поддержку традиционным ценностям.

Источник: DW