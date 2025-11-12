Увеличивается общая сумма пособий по беременности и родам

В 2026 году общая сумма пособий по беременности и родам в Азербайджане составит 71 млн манатов, что на 9,2% больше, чем в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2026 год.

Согласно документу, средний размер пособия в следующем году увеличится до 3 676 манатов, а число получателей достигнет 19 310 человек.

Основными причинами роста выплат названы повышение минимальной заработной платы, увеличение размеров социального обеспечения, а также рост платежей по социальному страхованию работающих женщин.

Счетная палата отметила, что увеличение выплат направлено на усиление социальной защиты семей и повышение адекватности пособий, связанных с рождением детей.