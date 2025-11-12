Стали известны имена военнослужащих, погибших при крушении турецкого самолета - ФОТО
Стали известны имена военнослужащих, погибших в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.
Соответствующий список опубликован в турецких СМИ.
Согласно информации, в авиакатастрофе погибли Гёкхан Коркмаз, Сердар Услу, Нихат Ильген, Джюнейт Кандемир, Эмре Мерджан, Нури Озджан, Умит Индже, Бурак Озкан, Эмрах Куран, Хамди Армаган Каплан, Акын Каракуш, Илькер Айкут, Рамазан Ягыз, Эмре Алтыок, Бурак Иббийи, Ильхан Онган, Беркай Караджа, Ахмет Яшар Куюджу, Джем Долапчы и Эмре Сайын.
Источник: Oxu.az
