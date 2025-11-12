Ушел из жизни зампредседателя Союза журналистов Азербайджана Шахин Бабаев
В возрасте 61 года не стало заместителя председателя Союза журналистов Азербайджана Шахина Бабаева.
О смерти Ш.Бабаева 1news.az сообщает со ссылкой на Совет прессы Азербайджана, в сообщении которого отмечается следующее:
«Члены правления Совета прессы Азербайджана скорбят в связи с преждевременной кончиной заместителя председателя Союза журналистов Азербайджана Шахина Бабаева, выражают глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам, разделяют их скорбь и печаль».
Allah rəhmət eləsin!
