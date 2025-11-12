Ушел из жизни зампредседателя Союза журналистов Азербайджана Шахин Бабаев

В возрасте 61 года не стало заместителя председателя Союза журналистов Азербайджана Шахина Бабаева.

О смерти Ш.Бабаева 1news.az сообщает со ссылкой на Совет прессы Азербайджана, в сообщении которого отмечается следующее:

«Члены правления Совета прессы Азербайджана скорбят в связи с преждевременной кончиной заместителя председателя Союза журналистов Азербайджана Шахина Бабаева, выражают глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам, разделяют их скорбь и печаль».

Allah rəhmət eləsin!