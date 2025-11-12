В школах Казахстана внедрят ChatGPT

Казахстан подписал меморандум с американской компанией OpenAI, согласно которому казахстанские учителя получат доступ к ChatGPT Edu - специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений.

Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

"Согласно соглашению, педагоги Казахстана получат доступ к ChatGPT Edu - специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений. Этот инструмент создан для широкого применения в сфере образования и предоставляет доступ к самым современным моделям OpenAI с высоким уровнем безопасности, защиты данных и административного контроля", - говорится в сообщении.

В соответствии с меморандумом, в течение ближайших трёх лет OpenAI ежегодно будет предоставлять не менее 165 тысяч лицензий для педагогов Казахстана. Это позволит включить технологии искусственного интеллекта в учебный процесс и повысить цифровую грамотность работников образования.

В ведомстве подчеркнули, что соглашение стало важным шагом на пути интеграции ИИ-решений в национальную систему образования и заложило основу для долгосрочного партнёрства с OpenAI.

Источник: ТАСС

Джамиля Суджадинова