Жительница Загаталы выиграла автомобиль от «Nar»

First News Media15:20 - Сегодня
Выгодный мобильный оператор «Nar» успешно завершил очередной тираж лотереи «Çoox Şanslı».

Определён обладатель третьего автомобиля Haval H6 Ultra – на этот раз им стала Наджабат Ибрагимова из Загаталы. Компания «Nar» поздравила победительницу и вручила ей ключи от автомобиля. Кроме того, три абонента «Nar» – Тявягюль Гамидов, Эльвин Дюнямалиев и Шакир Гасанов – с радостью получили свои подарки, смартфоны «Xiaomi Redmi Note 14 Pro».

Напоминаем, что лотерея «Çoox Şanslı» продлится до конца года. За это время абоненты «Nar» смогут выиграть ценные призы – смартфоны «Xiaomi Redmi Note 14 Pro» каждый день, автомобили «Haval H6 Ultra» каждую неделю и «Li L9 Ultra» в финальном розыгрыше.

Следует отметить, что для участия в лотерее «Çoox Şanslı» абонентам Nar достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает 3 шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN – 7 шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN – 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение «Nar+» или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az/

В настоящее время оператор «Nar» обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов.

Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

На правах рекламы

