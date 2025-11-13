Каллас назвала коррупционный скандал в Украине «чрезвычайно досадным»

Коррупционный скандал в Украине является «чрезвычайно досадным», Киев должен отнестись к нему со всей серьезностью.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, чьи слова приводит Reuters.

«Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую», — сказала Каллас.

Согласно ее оценкам, очень важно, чтобы Украина действовала «очень быстро и относилась к этому серьезно», имея в виду расследование и привлечение виновных к ответственности.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины в своих соцсетях сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В состав преступной группировки, по данным следствия, входили бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

На фоне этого правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко — у него прошли обыски.

