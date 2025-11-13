 Азербайджан уступил Исландии в отборочном матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Азербайджан уступил Исландии в отборочном матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:30 - 13 / 11 / 2025
Азербайджан уступил Исландии в отборочном матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

Завершился матч пятого тура (группа D) отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджан и Исландии.

Встреча закончилась поражением азербайджанской команды – 0:2.

На 19-й минуте Альберт Гюдмюндссон вывел гостей вперед. На 39-й Сверрир Ингасон забил второй мяч исландцев.

После этого матча в активе сборной Азербайджана осталось одно очко. Исландия увеличила количество набранных баллов до семи.

22:00

Завершился первый тайм матча Азербайджан - Исландия отборочного этапа Чемпионата мира 2026 года.

В игре, проходящей на стадионе поселка 8-й км в Баку, гости опережают хозяев со счетом 2:0.

Матч обслуживает главный судья из Черногории Никола Дабанович.

Исландия забила второй мяч в ворота Азербайджана (2:0) в матче отборочного этапа ЧМ-2026.

Встреча проходит на стадионе поселка 8-й км.

На 39-й минуте точный удар нанес Сверрир Ингасон.

21:20

Стартовал матч Азербайджан - Исландия отборочного этапа Чемпионата мира 2026 года в группе D.

Встреча проходит на стадионе поселка 8-й километр в Низаминском районе Баку.

Матч обслуживает главный арбитр из Черногории Никола Дабанович.

20:20

Сборные Азербайджана и Исландии объявили стартовые составы на матч 5-го тура группы D отборочного этапа чемпионата мира-2026.

Встреча пройдет в Баку на стадионе «Палмс Спортс Арена». Главным арбитром назначен Никола Дабанович из Черногории.

Состав сборной Азербайджана: Айдын Байрамов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Руфат Аббасов, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (к), Торал Байрамов, Хаял Алиев, Нариман Ахундзаде.

Состав сборной Исландии: Элиас-Рабн Оулафссон, Сверрир Ингасон, Даниэль Лео Грьетарссон, Виктор Палссон, Микаэль-Эгиль Эллертссон, Исак Йоуханнессон, Йохан Гвюдмюндссон, Хакон-Арнар Харальдссон (к), Альберт Гюдмюндссон, Кристиан Хлинссон, Андри Гудьонсен.

Напомним, ранее «милли» провела три матча в группе: против Исландии (0:5), Украины (1:1, 1:2) и Франции (0:3).

Поделиться:
1424

Актуально

Общество

Прокуроры запросили наказание для граждан Армении, обвиняемых в военных ...

В мире

Тела погибших в авиакатастрофе турецких военных доставлены в Анкару для ...

Политика

В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

Спорт

Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала «серебро» на Исламиаде - ...

Футбол

Азербайджан уступил Исландии в отборочном матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

Игрок сборной Азербайджана отстранён от футбола за участие в ставках

США бесплатно предоставят ФИФА Центр Кеннеди для проведения жеребьевки ЧМ-2026

Отборочный этап ЧМ-2026: Азербайджан против Исландии

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

США бесплатно предоставят ФИФА Центр Кеннеди для проведения жеребьевки ЧМ-2026

В «Галатасарае» прокомментировали слухи об аренде Месси

Отборочный этап ЧМ-2026: Азербайджан против Исландии

Турецкий «Галатасарай» может купить Месси?

Последние новости

Турецкий пожарный самолет потерпел крушение в Хорватии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:08

В России потерпел крушение Су-30, экипаж погиб

Сегодня, 00:02

Жители США поставили более 2 млн долларов на встречу Путина и Трампа до конца года

13 / 11 / 2025, 23:51

Азербайджан уступил Исландии в отборочном матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

13 / 11 / 2025, 23:30

Тела погибших в авиакатастрофе турецких военных доставлены в Анкару для экспертизы - ОБНОВЛЕНО

13 / 11 / 2025, 23:03

Севиндж Османгызы вызвана в Генеральную прокуратуру

13 / 11 / 2025, 23:00

Прокуроры запросили наказание для граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях

13 / 11 / 2025, 22:20

На Ариану Гранде напали на премьере фильма в Сингапуре - ВИДЕО

13 / 11 / 2025, 21:40

МВД распространило заявление о нарушениях правил дорожного движения автомобилями с дипломатическими номерами

13 / 11 / 2025, 21:00

В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

13 / 11 / 2025, 20:00

Игрок сборной Азербайджана отстранён от футбола за участие в ставках

13 / 11 / 2025, 19:45

Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

13 / 11 / 2025, 19:30

Володин: РФ признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус

13 / 11 / 2025, 19:15

Срок ареста Баграта Галстаняна продлён ещё на 3 месяца

13 / 11 / 2025, 19:00

Джейхун Байрамов встретился с президентом Ассоциации омбудсменов Азии - ФОТО

13 / 11 / 2025, 18:45

Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала «серебро» на Исламиаде - ФОТО

13 / 11 / 2025, 18:30

США бесплатно предоставят ФИФА Центр Кеннеди для проведения жеребьевки ЧМ-2026

13 / 11 / 2025, 18:16

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

13 / 11 / 2025, 18:05

В Баку в подземных и надземных пешеходных переходах продолжаются работы по ремонту эскалаторов – ФОТО – ВИДЕО

13 / 11 / 2025, 18:00

Пашинян заявил, что внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

13 / 11 / 2025, 17:48
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52