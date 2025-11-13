Азербайджан уступил Исландии в отборочном матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО
Завершился матч пятого тура (группа D) отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджан и Исландии.
Встреча закончилась поражением азербайджанской команды – 0:2.
На 19-й минуте Альберт Гюдмюндссон вывел гостей вперед. На 39-й Сверрир Ингасон забил второй мяч исландцев.
После этого матча в активе сборной Азербайджана осталось одно очко. Исландия увеличила количество набранных баллов до семи.
22:00
Завершился первый тайм матча Азербайджан - Исландия отборочного этапа Чемпионата мира 2026 года.
В игре, проходящей на стадионе поселка 8-й км в Баку, гости опережают хозяев со счетом 2:0.
Матч обслуживает главный судья из Черногории Никола Дабанович.
Исландия забила второй мяч в ворота Азербайджана (2:0) в матче отборочного этапа ЧМ-2026.
Встреча проходит на стадионе поселка 8-й км.
На 39-й минуте точный удар нанес Сверрир Ингасон.
21:20
Стартовал матч Азербайджан - Исландия отборочного этапа Чемпионата мира 2026 года в группе D.
Встреча проходит на стадионе поселка 8-й километр в Низаминском районе Баку.
Матч обслуживает главный арбитр из Черногории Никола Дабанович.
20:20
Сборные Азербайджана и Исландии объявили стартовые составы на матч 5-го тура группы D отборочного этапа чемпионата мира-2026.
Встреча пройдет в Баку на стадионе «Палмс Спортс Арена». Главным арбитром назначен Никола Дабанович из Черногории.
Состав сборной Азербайджана: Айдын Байрамов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Руфат Аббасов, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (к), Торал Байрамов, Хаял Алиев, Нариман Ахундзаде.
Состав сборной Исландии: Элиас-Рабн Оулафссон, Сверрир Ингасон, Даниэль Лео Грьетарссон, Виктор Палссон, Микаэль-Эгиль Эллертссон, Исак Йоуханнессон, Йохан Гвюдмюндссон, Хакон-Арнар Харальдссон (к), Альберт Гюдмюндссон, Кристиан Хлинссон, Андри Гудьонсен.
Напомним, ранее «милли» провела три матча в группе: против Исландии (0:5), Украины (1:1, 1:2) и Франции (0:3).