В Южной Корее при наезде грузовика на рынке пострадали 20 человек

Небольшой грузовик въехал в торговые ряды на рынке в городе Пучхон в Республике Корея, из-за чего пострадали примерно 20 человек.

Об этом сообщил телеканал KBS.

Пострадавшими числятся 20 человек, 12 из них получили серьезные травмы. Инцидент произошел около 10:55 по местному (5:55 по бакинскому) времени. Вес грузовика составляет примерно 1 тонну.

На место происшествия прибыли около 60 сотрудников полиции и экстренных служб.

Водитель грузовика старше 60 лет, уточняет телеканал. Полиция ведет расследование.