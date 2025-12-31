Самвел Карапетян переведен под домашний арест

Главе группе компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну изменили меру пресечения – с заключения под стражу на домашний арест и залог.

Как сообщают армянские медиа, адвокат Арам Вардеванян сказал, что домашний арест также подразумевает серьезные ограничения свободы. В частности, Карапетян жестко ограничен в общении – исключительно с ближайшими родственниками. Кроме того, ограничена его свобода слова.

Вардеванян сообщил, что защита обсудит вопрос обжалования домашнего ареста и залога.

Решение об изменении меры пресечения Кассационный суд принял 30 декабря.

Напомним, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян был взят под стражу в июне 2025 года после того, как публично поддержал Армянскую апостольскую церковь на фоне конфликта между духовенством и властями. Сам Карапетян вину не признал, назвав действия правительства политическим давлением.

Источник: "Sputnik Армения"