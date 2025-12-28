 Во Флориде проходит встреча Трампа с Зеленским - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

Во Флориде проходит встреча Трампа с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:12 - 28 / 12 / 2025
В резиденции Мар-а-Лаго во Флориде началась четвертая в этом году встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РБК.

Стороны обсуждают обновленную версию мирного плана по урегулированию на Украине. Перед встречей Трампа и Зеленского американский президент созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

В начале встречи Трамп встретил Зеленского на крыльце своего имения, они вместе сфотографировались.

· Трамп заявил, что верит, что и Путин и Зеленский хотят заключить сделку. «Я думаю, что они оба [настроены на мир]», — добавил он. Американский президент также отметил, что между сторонами будет заключено соглашение о гарантиях. «У нас будет отличная встреча сегодня», — считает Трамп. По итогам встречи Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину. Он выразил мнение, что Россия ценит посредничество Соединенных Штатов в украинском урегулировании.

· По словам Зеленского, на встрече будет обсуждаться вопрос территориальных уступок.

· По сделке нет дедлайнов, добавил Трамп. «Мой дедлайн — это положить конец этой войне», — подчеркнул глава Белого дома. Для Украины будут предусмотрены экономические выгоды, также заявил американский президент. Он напомнил, что стране предстоит масштабное восстановление, и у нее при этом есть значительные ресурсы.

· Переговоры сейчас — на финальном этапе, заявил Трамп. «Либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого», — сказал Трамп.

После этого лидеры удалились для дальнейших переговоров за закрытыми дверями.

22:52

Президент США Дональд Трамп считает, что процесс урегулирования на Украине находится уже на заключительной стадии.

"Мне кажется, мы находимся на финальных этапах переговоров. Посмотрим. Иначе это (украинский конфликт ) будет идти долгое время. Это или закончится, или будет [продолжаться] долгое время, и погибнут еще миллионы людей, миллионы. Никто этого не хочет", - заявил американский лидер, принимая в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) Владимира Зеленского., передает ТАСС

22:47

Президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Они должны обсудить аспекты мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом.

Зеленский говорил, что намерен обсудить с американской стороной гарантии безопасности от США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Президент США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». Украинская сторона обеспокоена, что разговор с Путиным «плохо скажется на настроении», сообщила Financial Times.

После встречи Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами.

