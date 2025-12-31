Власти Ирана заявили о готовности к диалогу с протестующими на фоне обвала риала

Иранские власти объявили о готовности начать диалог с представителями протестующих после массовых акций в Тегеране и ряде других городов страны.

Об этом сообщает телеграм-канал Azad İran.

Причиной протестов стало резкое падение курса национальной валюты — иранского риала — а также рост цен.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поручил министру внутренних дел выслушать законные требования участников протестов. По его словам, это необходимо, чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем и действовать ответственно.

В свою очередь, официальный представитель правительства Фатеме Мухаджирани сообщила о создании специального механизма для переговоров с представителями недовольных граждан.

По ее словам, власти официально признают протесты и рассматривают их как следствие экономических трудностей, с которыми сталкивается население страны.

Протесты в Иране в связи со сложной экономической ситуацией проходят с 28 декабря.

29 декабря риал упал до нового рекордного минимума - около 1,4 млн за 1 доллар на открытом валютном рынке, где курс сильно разнится с официальным. На этом фоне подал в отставку глава Центрального банка Ирана Мохаммед Реза Фарзин.

Иранская экономика находится под давлением высокой инфляции и западных санкций.

