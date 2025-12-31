 Власти Ирана заявили о готовности к диалогу с протестующими на фоне обвала риала | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Власти Ирана заявили о готовности к диалогу с протестующими на фоне обвала риала

First News Media09:35 - Сегодня
Власти Ирана заявили о готовности к диалогу с протестующими на фоне обвала риала

Иранские власти объявили о готовности начать диалог с представителями протестующих после массовых акций в Тегеране и ряде других городов страны.

Об этом сообщает телеграм-канал Azad İran.

Причиной протестов стало резкое падение курса национальной валюты — иранского риала — а также рост цен.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поручил министру внутренних дел выслушать законные требования участников протестов. По его словам, это необходимо, чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем и действовать ответственно.

В свою очередь, официальный представитель правительства Фатеме Мухаджирани сообщила о создании специального механизма для переговоров с представителями недовольных граждан.

По ее словам, власти официально признают протесты и рассматривают их как следствие экономических трудностей, с которыми сталкивается население страны.

Протесты в Иране в связи со сложной экономической ситуацией проходят с 28 декабря.

29 декабря риал упал до нового рекордного минимума - около 1,4 млн за 1 доллар на открытом валютном рынке, где курс сильно разнится с официальным. На этом фоне подал в отставку глава Центрального банка Ирана Мохаммед Реза Фарзин.
Иранская экономика находится под давлением высокой инфляции и западных санкций.

29 декабря риал упал до нового рекордного минимума - около 1,4 млн за 1 доллар на открытом валютном рынке, где курс сильно разнится с официальным.

Поделиться:
225

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности ...

Общество

МВД напомнило о важности соблюдения правил безопасности в дни новогодних ...

Общество

МЧС обратился к населению в связи с новогодними праздниками

Политика

Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира - ...

В мире

В Турции задержаны 29 человек за пропаганду ИГИЛ в соцсетях

Самвел Карапетян переведен под домашний арест

Власти Ирана заявили о готовности к диалогу с протестующими на фоне обвала риала

Таиланд заявил о передаче Камбодже 18 военнопленных

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

Стал известен новый руководитель офиса президента Украины

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Умер известный иллюзионист Эмиль Кио

Последние новости

МВД напомнило о важности соблюдения правил безопасности в дни новогодних праздников - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Netflix представил трейлер финального эпизода сериала «Очень странные дела» - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

В Турции задержаны 29 человек за пропаганду ИГИЛ в соцсетях

Сегодня, 10:38

МЧС обратился к населению в связи с новогодними праздниками

Сегодня, 10:30

Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира - ВИДЕО

Сегодня, 10:13

Криштиану Роналду впервые за 15 лет не сделал ни одного хет‑трика за год

Сегодня, 09:55

Самвел Карапетян переведен под домашний арест

Сегодня, 09:48

Джалал Оруджев покинул должность члена правления PASHA Bank

Сегодня, 09:43

Власти Ирана заявили о готовности к диалогу с протестующими на фоне обвала риала

Сегодня, 09:35

Таиланд заявил о передаче Камбодже 18 военнопленных

Сегодня, 09:25

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом - ФОТО

Сегодня, 09:00

Праздник национального единства. Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

Сегодня, 00:00

Зеленский: Первые документы мирного плана могут быть подписаны уже в январе

30 / 12 / 2025, 23:56

Лейла и Арзу Алиевы раздали новогодние подарки детям в Национальном онкологическом центре - ФОТО

30 / 12 / 2025, 23:40

Уралоглу: Зангезурский коридор станет одним из самых высокопропускных коридоров в мире

30 / 12 / 2025, 23:20

Зеленский: Готов к встрече с Путиным в любом формате

30 / 12 / 2025, 23:02

Стал известен новый руководитель офиса президента Украины

30 / 12 / 2025, 22:43

Вучич: Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных в плане ПВО стран в Европе

30 / 12 / 2025, 22:22

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

30 / 12 / 2025, 22:00

Зеленский: Мы обсуждаем возможность размещения американских войск в Украине

30 / 12 / 2025, 21:40
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43