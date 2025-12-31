Криштиану Роналду впервые за 15 лет не сделал ни одного хет‑трика за год

Нападающий и капитан Саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду завершил 2025 год без хет-трика впервые за последние 15 лет.

Всего в этом году футболист забил 41 гол. Об этом 30 декабря сообщил турецкий портал Sporx в соцсети X.

Уточняется, что всего за свою футбольную карьеру Роналду оформил 66 хет-триков, из них 56 за клубы и 10 в составе сборной Португалии. По информации портала, серия ежегодных хет-триков началась у футболиста в 2009 году.