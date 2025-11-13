Итальянская газета отказалась публиковать эксклюзивное интервью с Лавровым

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом ТАСС заявили в российском дипведомстве, назвав это решение "вопиющей цензурой".

"В последние месяцы фиксируем в итальянских СМИ увеличение и без того большого количества фейков о России. Чтобы хоть как-то остановить этот поток лжи, предложили одной из ведущих газет Италии - Corriere della Sera - взять эксклюзивное интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова", - сообщили в МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, "редакция газеты с энтузиазмом согласилась", направила объемные вопросы к интервью, на каждый из которых "министр дал исчерпывающий ответ". "Текст был подготовлен оперативно. Можно было публиковать. Но издание отказалось от размещения ответов Лаврова на свои же вопросы", - указали в дипведомстве.

"Нам "объясняли", что слова Лаврова "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов".

На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания - полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой", - подчеркнули в министерстве.

Источник: ТАСС