В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL

Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL приложит все усилия для его скорейшего завершения, заявили РИА Новости в министерстве транспорта Казахстана.

"Окончательные сроки расследования не определены, однако комиссия приложит все усилия для его скорейшего завершения", - заявили в минтрансе.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.