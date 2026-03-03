Житель Агсу арестован за оскорбительные публикации в TikTok - ВИДЕО

Сотрудники Агсуинского районного отдела полиции в результате проведённых мероприятий задержали мужчину, который, используя фейковые аккаунты в социальной сети TikTok, размещал оскорбительные высказывания в адрес граждан.

В ходе расследования выяснилось, что это 27-летний житель Агсуинского района Ильхам Абдуллаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отношении него был составлен протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях за размещение в интернет-информационных ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях сведений, распространение которых запрещено.

Материалы были направлены в суд для дачи правовой оценки - решением суда И.Абдуллаев арестован в административном порядке сроком на 25 суток.

