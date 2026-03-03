Представлены новые подробности убийства Али Хаменеи
Издание Financial Times представило новые подробности убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Согласно изданию, Израиль взломал камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана, чтобы следить за повседневной жизнью высокопоставленных иранских деятелей в рамках подготовки к операции «Рычащий лев», в ходе которой был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По данным издания, в окружении Хаменеи находился агентурный источник ЦРУ. Согласно докладу, израильская разведка обнаружила «образ жизни» Хаменеи и его сотрудников службы безопасности, включая маршруты передвижения, часы работы и личности высокопоставленных лиц, которые обычно находились рядом с покойным иранским лидером.
В докладе также упоминается, что Израиль использовал инструменты искусственного интеллекта, наряду с алгоритмами, для обработки огромных объемов информации, собранной об иранском руководстве и его передвижениях.
Кроме того, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предоставило дополнительный источник информации, подтверждающий точное местонахождение Хаменеи в день его убийства.
В сообщении Financial Times подробно описывается, что Израиль атаковал комплекс зданий, где охранялся Хаменеи, с помощью ракет Sparrow, причем самолеты были развернуты днем для достижения тактической внезапности, несмотря на высокий уровень боевой готовности в Иране.
В общей сложности по комплексу было выпущено 30 ракет, а сотовые вышки в этом районе были выведены из строя, так что телефоны сотрудников службы безопасности не могли принимать предупредительные звонки.
Операция включала в себя радиоэлектронную разведку, проникновение в сотовые сети, а также подтверждение американского источника о том, что встреча состоялась.
Издание также упомянуло, что планирование операции началось в 2001 году, когда бывший премьер-министр Ариэль Шарон приказал Моссаду сделать Иран своей главной целью.
